Росія: кемеровські добровольці перевіряють неофіційний список зниклих під час пожежі

У Росії ініціативна група «Зимова вишня» складає і перевіряє альтернативний список можливих жертв і зниклих без вісти під час пожежі в торговому центрі в Кемерові 25 березня.

Згідно з неофіційним списком, опублікованим активістами на сторінці в соцмережі «ВКонтакте», встановлено особу 29 загиблих, 35 вважаються зниклими без вісти, а інформацію про 27 заявлених жертв волонтери перевіряють.

Ініціатори перевірки закликають надсилати будь-яку інформацію про людей з останнього списку. «Пишіть тільки про своїх рідних, близьких і знайомих – не вірте фотографіям в інтернеті», – йдеться в їхньому повідомленні.

За офіційними даними, жертвами пожежі 25 березня стали 64 людини, серед них багато дітей.

У Кемерові 27 березня пройшов стихійний мітинг. Протестувальники вимагали назвати точну кількість загиблих, провести чесне розслідування трагедії, а також, щоб чиновники пішли у відставку.

За словами голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, основна версія причини пожежі – «самозаймання електрики, яку замкнуло» або «менш імовірна версія – застосування відкритого вогню».

Займання сталося на четвертому поверсі торгового центру, де був кінотеатр і дитячі ігрові майданчики. З будівлі евакуювали близько 200 людей.

Як з’ясувалося пізніше, пожежна сигналізація в центрі не працювала з 19 березня, а співробітник охоронної компанії, який працював в торговому центрі, не увімкнув систему оповіщення, хоча вона працювала.

У справі – крім охоронця, якого підозрюють у вимкненні сигналізації, також затримали директора компанії-власника ТЦ, орендаря приміщення, де, імовірно, почалася пожежа, співробітника і керівника організації, яка відповідає за роботу пожежної сигналізації.