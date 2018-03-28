Росія: в Кемерові прощаються із жертвами пожежі в торговому центрі

У російському Кемерові 28 березня прощаються із загиблими під час пожежі в торговому центрі «Зимова вишня». Сьогодні поховають 14 жертв трагедії. Жалобні заходи проходять в соборах і на чотирьох кладовищах міста.

Напередодні рятувальники завершили пошукову операцію на місці пожежі.

У згорілому будинку знайшли останки 64 загиблих, повідомив заступник голови МНС Росії Владлен Аксьонов. Він також заявив, що на сьогоднішній день ніхто не числиться безвісти зниклим.

Причини пожежі, що сталася 25 березня, поки що не встановлені.

27 березня у десятках міст по всій Росії пройшли мітинги пам'яті жертв трагедії. У Кемерові, біля будівлі адміністрації відбувся стихійний мітинг. Учасники вимагали покарати винних у трагедії і розповісти про реальну кількість загиблих. На мітингу звучали заклики до відставки губернатора області Амана Тулєєва. Сам губернатор до присутніх на мітинг не вийшов. Не звернувся до них і президент Росії Володимир Путін, який перебував у Кемерові.

У Москві на неофіційній акції пам’яті жертв пожежі в Кемерові на Пушкінській площі люди періодично скандували «Путіна у відставку», «Тулєєва у відставку», «Росія без Путіна», «Вбивцям дітей не місце в Кремлі».

28 березня в Росії оголошене днем жалоби за загиблими.