Пожежа в російському Кемерові: суд арештував двох людей

Суд в російському Кемерові заарештував на два місяці генерального директора компанії, яка є власником торгового центру «Зимова вишня, де напередодні сталася пожежа.

Юлію Богданову звинувачують в порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

За даними слідства, директора компанії «Кемеровський кондитерський комбінат» Богданову неодноразово попереджали про недоліки системи безпеки будівлі, яке переробили в торговий центр. Слідчі вважають, що Богданова не вдалася до жодних заходів.

31 березня суд також заарештував керівника інспекції російського Держбуднагляду Танзілію Комкову за звинуваченням у зловживанні посадовими повноваженнями. Слідство вважає, що вона не припинила діяльність торгового центру, побудованого без дозволу.

28 березня російський суд заочно арештував українського пранкера, якого в Росії звинувачують у поширенні даних про «сотні загиблих» у пожежі в російському Кемерові, також його оголосили в міжнародний розшук.

Внаслідок пожежі, що сталася 25 березня у торгово-розважальному центрі Кемерова, загинули, за офіційними даними, щонайменше 64 людини, серед них багато дітей. Ще 76 людей були поранені. Повідомлялося, що через дії охорони і неспрацювання пожежної сигналізації люди опинилися заблокованими в кінозалах і інших приміщеннях. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше.