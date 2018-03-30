Росія: у Кемерові затримали директора компанії-власника ТРЦ «Зимова вишня»

У російському Кемерові затримали генерального директора компанії-власника будівлі торговельного центру «Зимова вишня», в якому 25 березня сталася масштабна пожежа з великою кількістю жертв, йдеться в повідомленні Слідчого комітету Росії.

«Сьогодні затримана генеральний директор ВАТ «Кемеровський кондитерський комбінат» Юлія Богданова. Саме цьому підприємству належала будівля торгового центру, в якому 25 березня сталася пожежа, що спричинила людські жертви. У ході слідства встановлено, що Богданова, будучи відповідальною за дотримання пожежної безпеки, неодноразово була поінформована своїми підлеглими про недоліки системи протипожежної безпеки будівлі. Богданова при цьому, цілковито займаючись лише здачею в оренду нових торгових площ, не робила ніяких заходів з усунення недоліків протипожежної безпеки», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що слідчі провели обшук у помешканні Богданової і найближчим часом їй висунуть звинувачення за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть двох і більше осіб, повідомили у Слідчому комітеті.

У відомстві також зазначили, що порушили кримінальну справу проти начальника Інспекції державного будівельного нагляду Кемеровської області Танзілії Комкової. Її затримали за підозрою в скоєнні злочину за статтею про зловживання посадовими повноваженнями.

Повідомляється, що сьогодні Комковій та Богдановій висунуть звинувачення і клопотатимуть про арешт обох.

Внаслідок пожежі, що сталася 25 березня у торгово-розважальному центрі Кемерова, загинули, за офіційними даними, щонайменше 64 людини, серед них багато дітей. Ще 76 людей були поранені. Повідомлялося, що через дії охорони і неспрацювання пожежної сигналізації люди опинилися заблокованими в кінозалах і інших приміщеннях. Очевидці заявляли про більшу кількість жертв.