Перевірки безпеки місць масового скупчення людей почнуться 30 березня – Кабмін

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 30 березня розпочне перевірки закладів масового скупчення людей на предмет вимог безпеки, передусім пожежної, повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за підсумками наради з головою ДСНС Миколою Чечоткіним.

«Рішення, яке ми ухвалили, дає можливість провести перевірки всіх місць масового скупчення людей – кінотеатрів, ТЦ, шкіл, садочків. У повній координації з місцевою владою це треба зробити якомога швидше. Це треба робити далі системно», – сказав Гройсман.

Він додав, що уряду «потрібні не штрафні санкції, а безпека людей».

«Важливо, аби ми швидко вели перевірки, давали рекомендації, і вони виконувалися. Якщо хтось у гонитві за додатковою гривнею хоче захаращити свій заклад додатковими конструкціями, які обмежують план евакуації, з тими треба жорстко вчиняти. Виконали вимоги – будемо вдячні. Не виконали – будемо жорсткими», – заявив Гройсман.

28 березня уряд доручив перевірити на пожежну безпеку торговельно-розважальні центри, кінотеатри, школи, дитячі садки й інші місця масового перебування людей.

Рішення ухвалили після пожежі в торгово-розважальному центрі в російському Кемерові 25 березня. За офіційними даними, жертвами стали 64 людини, серед них багато дітей.