Вранці, 30 березня, в рамках перевірки торгово-розважальних центрів столиці та України, рятувальники розіграли сценарій пожежі у одному із столичних ТРЦ. Вони протестували протипожежну систему, а також як діятиме персонал. Як повідомили в ДСНС – перевірки пройдуть «практично у всіх ТРЦ Києва» і не обмежаться лише експериментом, а проведуть цілий комплекс заходів, запевнили рятувальники. Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству внутрішніх справ, Держслужбі з надзвичайних ситуацій перевірити на пожежну безпеку торговельно-розважальні центри, кінотеатри, школи, дитячі садки й інші місця масового перебування людей. Відповідне доручення Гройсман дав під час засідання уряду 28 березня після пожежі в торгово-розважальному центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові. Внаслідок цієї пожежі, що сталася 25 березня, загинули, за офіційними даними, щонайменше 64 людини, серед них багато дітей. Ще 76 людей були поранені.