Уряд доручив перевірити безпеку ТРЦ, кінотеатрів, шкіл, дитсадків

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству внутрішніх справ, Держслужбі з надзвичайних ситуацій перевірити на пожежну безпеку торговельно-розважальні центри, кінотеатри, школи, дитячі садки й інші місця масового перебування людей. Відповідне доручення Гройсман дав під час засідання уряду 28 березня.

«Сьогодні ми даємо від уряду доручення МВС, Держслужбі з надзвичайних ситуацій спільно з іншими органами влади, місцевими органами влади розпочати масштабну перевірку торговельних центрів, кінотеатрів... шкіл, садків, дитячих клубів, – усіх тих місць, де перебувають люди», – сказав Гройсман.

За словами прем’єра, деякі власники розважальних і торговельних центрів з метою економії нехтують вимогами пожежної безпеки. Гройман прогнозує, що через місяць можна буде заслухати звіт про результати перевірки.

Він також закликав усіх власників цих об’єктів, не чекаючи перевірок, привести свої будівлі у відповідність до вимог.

Прем’єр також висловив співчуття рідним загиблих у результаті пожежі в торгово-розважальному центрі в російському Кемерові.

Внаслідок цієї пожежі, що сталася 25 березня, загинули, за офіційними даними, щонайменше 64 людини, серед них багато дітей. Ще 76 людей були поранені. Повідомлялося, що через дії охорони і неспрацювання пожежної сигналізації люди опинилися заблокованими в кінозалах і інших приміщеннях. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше.

Слідчий комітет Росії заявив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушена кримінальна справа, триває слідство. Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін найбільш ймовірною причиною пожежі в торговельному центрі в Кемерові називає «замикання електропроводки».

27 березня в Кемерові декілька сотень людей зібралися на стихійний мітинг. Люди вимагали оприлюднити повну інформацію про пожежу, заявляють, що влада применшує її масштаби і кількість жертв, висловлюють невдоволення роботою рятувальників і наполягають на проведенні чесного і ретельного розслідування. Жалобні акції відбулися і в інших містах Росії, зокрема у столиці, Москві.

28 березня в Росії оголошене днем жалоби. Сьогодні у Кемерові поховають 14 жертв трагедії.