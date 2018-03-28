Урок Кемерова: українці інспектують торгово-розважальні центри (огляд соцмерж)

Користувачі соцмереж почали самостійно перевіряти торгово-розважальні центри на відповідність нормам пожежної безпеки. Більшість із них нарікають на зачинені або навіть забарикадовані пожежні виходи. І якщо деякі власники торгових центрів мовчать, то дехто вступає у жваву дискусію із «народними ревізорами».
Трагічні події в російському місті Кемерово не залишили байдужими українських користувачів соцмереж – як ніколи гостро почало поставати тема ймовірності такої ж трагедії в українських торгово-розважальних комплексах. А оскільки сумні прецеденти з порушеннями правил безпеки вже були, небайдужі закликали самостійно перевірити, чи піклуються власники ТЦ про своїх відвідувачів: «В тих ТЦ і ТРЦ, де ви часто буваєте – самим, просто, без попередження пройти шляхами евакуації! Уявіть: а раптом комусь із нас доведеться своїх малих виводити із задимленого приміщення?!»
«Інспекції»
До інспекцій долучилось багато охочих – особливо вони стосувались розважальних центрів, в яких часто перебувають діти.
Декому допомагали журналісти:
А цю публікацію взагалі видалили з соцмереж – очевидно, через велику кількість скарг.
Тим не менш, кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір сьогодні переконався, що ситуацію виправили:
«Слухайте, навіщо думати про погане?»
Це фото, за словами користувача, зроблено в спортивному клубі поблизу станції метро Шулявська. Офіційно прес-служба коментарів щодо інциденту ще не надала.
На публікацію дав відповідь рядовий співробітник спортивного клубу:
Зачинені аварійні виходи були і біля майданчиків для дитячих ігор:
Дехто перевіряв пожежні виходи не лише в торгово-розважальних центрах, а й в офісних.
Були й ТРЦ з вільним доступом до аварійних виходів:
Проблема є і в анексованому Криму:
«Не знаю, яким чином все це проходило перевірки, і в якій голові могла народитись ідея зачинити пожежні виходи – та я з того часу не ходив туди жодного разу», – пише користувач соцмереж.
І трошки закордонного досвіду:
Власники звітують про перевірку
Київський бізнесмен Гарі Корогодський відзвітував перед своїми читачами про перевірку власного торгового розважального центру.
Тим не менш, звітність власників деяких користувачів не вразила:
Відзвітували також і співробітники великої мережі кінотеатрів:
Як держава може контролювати дотримання правил пожежної безпеки у приватному бізнесі? Дописувачка Тетяна Бодня ділиться досвідом:
25 березня в торгово-розважальному центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові відбулася масштабна пожежа. У згорілому приміщенні знайшли останки 64 загиблих. У Слідчому комітеті повідомили про отримання заяв від родичів про зникнення під час пожежі 67 людей. Причини пожежі наразі не встановлені.
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