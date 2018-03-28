Урок Кемерова: українці інспектують торгово-розважальні центри (огляд соцмерж)

Користувачі соцмереж почали самостійно перевіряти торгово-розважальні центри на відповідність нормам пожежної безпеки. Більшість із них нарікають на зачинені або навіть забарикадовані пожежні виходи. І якщо деякі власники торгових центрів мовчать, то дехто вступає у жваву дискусію із «народними ревізорами».

Трагічні події в російському місті Кемерово не залишили байдужими українських користувачів соцмереж – як ніколи гостро почало поставати тема ймовірності такої ж трагедії в українських торгово-розважальних комплексах. А оскільки сумні прецеденти ​з порушеннями правил безпеки вже були, небайдужі закликали самостійно перевірити, чи піклуються власники ТЦ про своїх відвідувачів: «В тих ТЦ і ТРЦ, де ви часто буваєте – самим, просто, без попередження пройти шляхами евакуації! Уявіть: а раптом комусь із нас доведеться своїх малих виводити із задимленого приміщення?!»​

«​Інспекції»​

До інспекцій долучилось багато охочих – особливо вони стосувались розважальних центрів, в яких часто перебувають діти.

Декому допомагали журналісти:

А цю публікацію взагалі видалили з соцмереж – очевидно, через велику кількість скарг.

Тим не менш, кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір сьогодні переконався, що ситуацію виправили:

«Слухайте, навіщо думати про погане?»

Це фото, за словами користувача, зроблено в спортивному клубі поблизу станції метро Шулявська. Офіційно прес-служба коментарів щодо інциденту ще не надала.

На публікацію дав відповідь рядовий співробітник спортивного клубу:

​Зачинені аварійні виходи були і біля майданчиків для дитячих ігор:

​Дехто перевіряв пожежні виходи не лише в торгово-розважальних центрах, а й в офісних.

​Були й ТРЦ з вільним доступом до аварійних виходів:

​Проблема є і в анексованому Криму:

«Не знаю, яким чином все це проходило перевірки, і в якій голові могла народитись ідея зачинити пожежні виходи – та я з того часу не ходив туди жодного разу», – пише користувач соцмереж.

І трошки закордонного досвіду:

Власники звітують про перевірку

Київський бізнесмен ​Гарі Корогодський відзвітував перед своїми читачами про перевірку власного торгового розважального центру.

Тим не менш, звітність власників деяких користувачів не вразила:

Відзвітували також і співробітники великої мережі кінотеатрів:

Як держава може контролювати дотримання правил пожежної безпеки у приватному бізнесі? Дописувачка Тетяна Бодня ділиться досвідом:

25 березня в торгово-розважальному центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові відбулася масштабна пожежа. У згорілому приміщенні знайшли останки 64 загиблих. У Слідчому комітеті повідомили про отримання заяв від родичів про зникнення під час пожежі 67 людей. Причини пожежі наразі не встановлені.