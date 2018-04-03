Перші хвилини пожежі в торговому центрі «Зимова вишня» в Кемерові 25 березня. Ці кадри, частково «спливали» в соціальних мережах і раніше, а 3 квітня їх опублікував Слідчий комітет Росії. На записі також є момент, коли вимикається електрика в залі з атракціонами. Займання, за даними слідства, сталося між третім і четвертим поверхами. Пожежникам знадобилося близько 19 годин, щоб впоратися з пожежею. Жертвами стали 64 людини, понад 40 із них діти. Більшість загиблих були виявлені в одному з трьох кінозалів. У торговому центрі, за даними слідства, були численні порушення. Не працювали системи оповіщення, пожежогасіння та димовидалення. Багато аварійних виходів були зачинені. Триває кримінальне розслідування. Затримано шестеро осіб. (Відео Reuters)