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03 Квітень 2018, Київ 19:47
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Кадри перших хвилин пожежі в Кемерові (відео)

Кадри перших хвилин пожежі в Кемерові (відео)
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Перші хвилини пожежі в торговому центрі «Зимова вишня» в Кемерові 25 березня. Ці кадри, частково «спливали» в соціальних мережах і раніше, а 3 квітня їх опублікував Слідчий комітет Росії. На записі також є момент, коли вимикається електрика в залі з атракціонами. Займання, за даними слідства, сталося між третім і четвертим поверхами. Пожежникам знадобилося близько 19 годин, щоб впоратися з пожежею. Жертвами стали 64 людини, понад 40 із них діти. Більшість загиблих були виявлені в одному з трьох кінозалів. У торговому центрі, за даними слідства, були численні порушення. Не працювали системи оповіщення, пожежогасіння та димовидалення. Багато аварійних виходів були зачинені. Триває кримінальне розслідування. Затримано шестеро осіб. (Відео Reuters)

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