Недоліки з пожежною безпекою є в кожному ТРЦ Києва – КМДА

Недоліки в питаннях пожежно-техногенної безпеки є в кожному торгово-розважальному центрі Києва, повідомив начальник управління Київської міської державної адміністрації з питань надзвичайних ситуацій Роман Ткачук.

За час дії мораторію на проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності почастішали випадки пожеж, у тому числі у ресторанах та торгово-розважальних центрах, зазначили в КМДА.

«Наше завдання – домогтися від власників повного усунення цих порушень. В іншому випадку, ми вже обговорювали це питання з мером, інформація передаватиметься правоохоронцям. Тоді через суд будемо домагатися обмеження роботи ТРЦ до повного усунення проблем», – заявив Ткачук.

27 березня влада Києва повідомила про рішення перевірити системи пожежної безпеки в столичних торгово-розважальних центрах, комплексах і закладах масового перебування людей.

28 березня Кабінет міністрів доручив Міністерству внутрішніх справ, Держслужбі з надзвичайних ситуацій перевірити на пожежну безпеку торговельно-розважальні центри, кінотеатри, школи, дитячі садки й інші місця масового перебування людей.

Рішення ухвалили після пожежі в торговому центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові, що сталася 25 березня.

За офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, серед них багато дітей. Ще 76 людей отримали травми. Повідомлялося, що через дії охорони і неспрацювання пожежної сигналізації люди опинилися заблокованими в кінозалах і інших приміщеннях. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше.

Слідчий комітет Росії заявив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушена кримінальна справа, триває слідство. Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін найбільш ймовірною причиною пожежі в торговельному центрі в Кемерові називає «замикання електропроводки».

28 березня в Росії оголошене днем жалоби. Сьогодні у Кемерові поховають 14 жертв трагедії.