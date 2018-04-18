Слідком Росії: прокуратура не перевіряла «Зимову вишню» у Кемерові за вказівкою вищого керівництва

Торговий центр «Зимова вишня» у російському Кемерові, де внаслідок пожежі загинули десятки людей, міська прокуратура не включала до плану перевірок «за вказівкою вищого керівництва». Про це йдеться на сайті Слідчого комітету Росії, співробітники якого допитали прокурора Кемерова і його помічника.

Відомство також згадує документи, згідно з якими «Зимову вишню» виключили з плану перевірок, оскільки будівлю займали представники малого і середнього бізнесу.

Наприкінці березня суд заарештував на два місяці Юлію Богданову –генерального директора компанії, яка є власником торгового центру «Зимова вишня», за підозрою у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, а також керівника інспекції російського Держбуднагляду Танзілію Комкову за звинуваченням у зловживанні посадовими повноваженнями.

Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв пішов у відставку.

Внаслідок пожежі, що сталася 25 березня у торгово-розважальному центрі Кемерова, загинули, за офіційними даними, щонайменше 64 людини, серед них багато дітей. Ще 76 людей були поранені. Повідомлялося, що через дії охорони і неспрацювання пожежної сигналізації люди опинилися заблокованими в кінозалах і інших приміщеннях. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше.