У Росії затримали пожежника, який першим прибув на пожежу «Зимової вишні»

У Росії затримали голову першого загону служби пожежогасіння Кемеровської області Андрія Бурсіна, який першим прибув на місце пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня».

Бурсіна звинувачують в халатності. За версією слідства, він не організував розвідку і управління силами і засобами на місці події.

Незабаром після пожежі Андрій Бурсін заявляв, що представників адміністрації та охорони торгового центру «Зимова вишня» не було на місці в момент прибуття пожежників, хоча вони зобов’язані були їх зустріти і повідомити, скільки людей може перебувати в будівлі.

Бурсін – не перший пожежник, затриманий у справі про загибель людей в «Зимовій вишні».

Пожежа в кемеровському торговому центрі «Зимова вишня» сталася 25 березня. За офіційними даними, загинули 60 людей, в тому числі понад 40 дітей. У справі про пожежу під вартою залишаються 8 людей.