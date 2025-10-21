«Фокуси Путіна» або як можна бути одночасно у двох місцях. Нові докази

У серпні «Система» розповіла, як Кремль та російські інформаційні агенції видавали архівні кадри із зустрічей очільника Росії Путіна (так звані «консерви») за свіжі події. Наприклад, «консерва» була опублікована 12 травня, у день народження Аліни Кабаєвої: мабуть, цей день Путін провів із матір’ю своїх синів і не зустрічався ні з якими губернаторами, як стверджували у Кремлі. Загалом із лютого до серпня було опубліковано щонайменше п’ять таких «консерв».

Встановити підміну вдалося завдяки розкладці книжок у шафі робочого кабінету в Кремлі: її змінили в лютому 2025-го, на «консервах» вона стара, а на кадрах зі справді свіжих подій розстановка та набір книжок суттєво змінилися.

Тепер розслідувачі «Системи» виявили ще п’ять «консерв», опублікованих із середини серпня 2025 року. І ключем до цього знову стала книжкова шафа.

Не пізніше 13 серпня 2025 року на одній із полиць у кремлівському кабінеті з’явилася невелика блакитна збірка поезії бійців ВДВ – уперше її видно на зустрічі з головним податківцем Росії Данилом Єгоровим. На момент публікації цього посту книжка з’явилася на кадрах із уже восьми зустрічей президента. На всіх кадрах із зустрічей, де відображено книжку, вона стоїть на одному і тому ж місці обкладинкою вперед.

Однак у п’яти випадках після 13 серпня книжка чарівним чином зникає з полиці.

Можна припустити, що Путін або хтось із доступом до його кабінету періодично бере збірку поезії ВДВ із шафи, а потім ставить її з філігранною точністю на колишнє місце обкладинкою вперед, але, найімовірніше, зйомки зроблені до дати першої появи книжки на знімках Кремля.

Отже, всі кремлівські фото і відео з 13 серпня по 11 вересня, де книжкова полиця потрапляє в кадр, але немає збірки поезії ВДВ – це «консерви». Ось хто фігурує з Путіним на цих «консервах»:

Майбутній губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар (зустріч нібито відбулася 18 серпня)

(зустріч нібито відбулася 18 серпня) Майбутня губернаторка Єврейської автономної області Росії Марія Костюк (нібито 20 серпня)

(нібито 20 серпня) Заступник голови уряду РФ Дмитро Григоренко (нібито 25 серпня)

(нібито 25 серпня) Губернатор Саратовської області Росії Роман Бусаргін (нібито 28 серпня)

(нібито 28 серпня) Голова Агентства стратегічних ініціатив РФ Світлана Чупшева (нібито 11 вересня)

Статус ще двох можливих «консерв» поки що не підтверджений: це стане зрозуміло, якщо на майбутніх публікаціях Кремля знову буде видно книжку на полиці. На цих зустрічах фігурували:

Губернатор Ульяновської області Росії Олексій Руських (13 жовтня)

(13 жовтня) Голова «Норнікеля» Володимир Потанін (14 жовтня)

Що Путін робив у дні публікацій «консерв»?

В основному зідзвонювався із очільниками інших країн:

18 серпня – із президентами Таджикистану, Киргизстану, Бразилії та прем’єр-міністром Індії.

Крім того, пізно ввечері за Москвою в цей день, перервавши зустріч із Зеленським та європейськими лідерами, Путіну телефонував Дональд Трамп .

. Через два дні Путін телефонував президенту Туреччини, а 25 серпня – президенту Ірану.

Наприкінці серпня розклад президента в дні публікації «консерв» став вільнішим.

28 серпня Путін лише надіслав телеграму учасникам Східного економічного форуму.

7 жовтня Путін відсвяткував день народження і наступного дня вирушив до Таджикистану.

Після цієї поїздки Кремль, ймовірно, двічі публікував «консерви».

14 жовтня, в день нібито зустрічі з Потаніним, Путін зідзвонювався із президентами Казахстану, Узбекистану та Таджикистану, а також надіслав чергову вітальну телеграму.

У всі ці «консервні» дні Володимир Путін на публіці не з’являвся.

Що ще видає «консерви», зняті у головному кабінеті Путіна?

Розкладка книжок у кремлівських шафах змінюється вкрай рідко.

Попередня версія розкладки залишалася практично незмінною з 2016 року до лютого 2025-го.

Якщо на полицях з’являється новий об’єкт – книжка, статуетка чи Конституція Росії, то це, як правило, надовго. Але дещо в кабінеті змінюється від зустрічі до зустрічі – це кількість і розташування ручок та олівців у склянках на столі у президента.

І це теж ключ, який дозволяє виявити «консерву», переконалася «Система». Дві зустрічі Путіна відбулися нібито з різницею в три місяці – з протоієреєм Олександром Ткаченком (30 травня) та губернатором Саратовської області Романом Бусаргіним («консерва», опублікована 28 серпня).

На обох зустрічах не видно збірки поезії ВДВ: 30 травня, під час зустрічі з Ткаченком, ця книжка ще не «дебютувала» на полиці, а 28 серпня, у день публікації кадрів із Бусаргіним, збірка чарівним чином зникла. При цьому розташування шести ручок у склянках на столі у президента під час цих зустрічей – ідентичне. Розташування олівців – дещо відрізняється. На Путіні під час цих зустрічей – різні краватки та піджаки.

Між цими подіями, за версією Кремля, було 33 інші зустрічі в тому ж кабінеті, і на кадрах із кожної з цих зустрічей різниться кількість ручок, олівців і головне – їхня диспозиція.

Що теоретично могло статися: через три місяці (33 зустрічі) ручки у склянці у Путіна чарівним чином повторили свою розстановку з точністю до міліметра. Редакція «Системи» вважає це малоймовірним.

Що, найімовірніше, сталося: за версією «Системи», зустріч із Бусаргіним Путін провів не 28 серпня, як стверджує Кремль, а 29 травня, тобто за день до зустрічі з протоієреєм Ткаченком. Путін за день встиг змінити костюм, олівці у склянці перемішалися, а ручки залишилися на своїх місцях. Саме 29 травня в телеграм-каналі Бусаргіна не з’явилося жодного фото чи відео з ним. До цього пресслужба губернатора публікувала пости за його участю майже щодня, навіть у вихідні.

Як неодноразово писали російські ЗМІ, використання заздалегідь підготовлених записів із Путіним для публікації іншого дня – поширена практика Кремля. Пресслужби Кремля та губернатора Саратовської області не відповіли на запитання «Системи».