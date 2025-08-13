Навколо резиденції Путіна на Валдаї встановили 12 позицій ППО

Навколо резиденції російського президента Володимира Путіна на Валдаї встановили 12 позицій протиповітряної оборони, переважно із системами ППО «Панцир-С1» на вежах. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода, яка вивчила нові супутникові знімки «Яндекса» та фотографії сервісу «Яндекс.Дзеркала».



При цьому у місті Москва та Московській області, населення яких становить понад 20 мільйонів осіб, журналісти виявили 60 позицій ППО.

Рік тому журналісти повідомляли, що на острові Рябіновий за 3,7 кілометра від резиденції президента Росії Володимира Путіна на Валдаї встановили систему ППО «Панцир-С1». Ця система також була на вежі.

У січні 2023 року видання «Агентство» повідомило, що комплекс «Панцир-С1» установили в селі Ящерове в Новгородській області, це за шість кілометрів від валдайської резиденції Путіна. Видання посилалося на фотографію, яку надіслав місцевий житель, а також на слова жителів Ящерова та сусідніх сіл.



На Валдаї, як зазначається, часто проводять час ймовірна супутниця Путіна Аліна Кабаєва та їхні спільні діти. «Проект» у 2023 році розповідав, що для неї та дітей там збудували новий будинок, а її помічниці мають квартири неподалік резиденції.



