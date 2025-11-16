Папа заявив, що «з сумом» стежить за ударами по Україні, і закликав до миру

Папа Римський Лев XIV заявив, що «з сумом» стежить за продовженням російських ударів по Україні, і закликав до «справедливого і тривалого миру».

«Із сумом стежу за новинами про удари, які продовжують відбуватися в численних українських містах, зокрема у Києві. Ці напади призводять до смертей і поранень, зокрема дітей, і завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім’ї без даху над головою з настанням холодів», – йдеться в повідомленні папи у соцмережі X. При цьому в повідомленні не вказано, хто стоїть за ударами по українських містах.

Лев XIV наголосив на своїй солідарності з українцями і закликав «не звикати до війни і руйнувань». «Давайте помолимося разом за справедливий і тривалий мир у розтерзаній війною Україні», – додав понтифік.

У липні під час візиту президента України Володимира Зеленського папа Лев XIV заявив про готовність прийняти представників України й Росії у Ватикані для переговорів.

Проте представники Росії заявили, що не вважають Ватикан нейтральним майданчиком для переговорів, оскільки він розташований всередині Італії – країни, яка входить до НАТО і відкрито підтримує Україну.

Раніше папа Римський, реагуючи на чергові російські атаки на Україну, закликав «припинити війну і підтримати будь-яку ініціативу для діалогу і миру».