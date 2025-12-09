Трамп, Путін. Тиск з усіх боків. Як Зеленський «тримає удар»?

Мирний план: що відомо на зараз?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є три документи щодо завершення війни РФ проти України.

«Ми обговорюємо з американцями, і вже обговорюємо з європейцями три документи. Є рамковий документ з 20 пунктів – він постійно змінюється. Другий документ – це гарантії безпеки, ми працюємо над цим і я чекаю відповідні пропозиції від військових наших і їхнього діалогу з американцями. Гарантії безпеки – це важливий документ між нами і США, між нами і європейцями»

Третій документ стосується відновлення України. Це проєкт, сказав Зеленський, який «безумовно має працювати після того, як закінчиться війна або буде припинення вогню».

Раніше президент України заявив, що допрацьовані з європейськими партнерами пропозиції досягнення миру 9 грудня будуть готові направити США.

Деякі українські чиновники у розмові з The Washington Post висловили надію, що переговори щодо мирного врегулювання все ще можуть дати результати.

Трамп похвалив Росію, розкритикував Зеленського і Європу

Видання Politico, посилаючись на європейських посадовців, знайомих із обговореннями плану досягнення миру, повідомило про тиск на Україну з боку США. Нібито адміністрація Дональда Трампа теж, як і Путін, наполягає на виході ЗСУ з Донбасу – «так чи інакше заради миру». Україна ж, контролюючи третину його територій, виступає за замороження бойових дій на нинішніх позиціях.

В інтерв’ю Politico, опублікованому 9 грудня, президент США Трамп назвав Європу «занепадаючою» групою країн, очолюваною «слабкими» людьми, які «багато говорять, а нічого не роблять». Він низько оцінив роль лідерів країн Європи у спробах припинити війну.

Трамп наголосив, що «Росія має перевагу. І завжди мала. Вона сильніша, і це важливо», хоча й додав, що народ України й українська армія «дуже сміливі і борються, але в певному значенні виграє розмір».

На думку американського лідера, Путін і Зеленський «дуже сильно ненавидять один одного, і це заважає укласти угоду».

Також Трамп висловився за проведення виборів в Україні.

«Гадаю, зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але, думаю, що український народ... повинен мати цей вибір. І, можливо, Зеленський виграв би… Вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія», – наголосив Трамп.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що він готовий до виборів:

«Я прошу США (разом з європейськими партнерами) допомогти мені забезпечити безпеку для проведення виборів. Тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Я особисто маю на це волю і готовність»

Зеленський також закликав українських парламентарів підготували пропозиції щодо законодавчих змін про вибори під час воєнного стану. «Я завтра буду в Україні. Я очікую пропозицій від партнерів, очікую пропозицій від наших депутатів і готовий йти на вибори», – додав президент.

В Україні вибори не проводяться через розв'язану Росією повномасштабну війну. Володимир Зеленський є легітимним президентом, обраних на відкритих і чесних виборах. Тезу про «нелегітимність Зеленського» Кремль весь час використовує в своїй інформаційній війні проти України.

Путін: «ми доведемо справу до логічного завершення»

Очільник Росії Путін укотре заявив, що здобуде перемогу в повномасштабній війні проти України.

«Ми, безумовно, доведемо цю справу до логічного завершення, до досягнення цілей спеціальної військової операції», – вказав президент РФ 9 грудня на засіданні Ради з прав людини (цитата за агенцією ТАСС).

Росія, за словами Путіна, «намагається завершити конфлікт в Україні» і «вимушена робити це в збройний спосіб». Раніше він уже робив аналогічні висловлювання. На пресконференції в Бішкеку 27 листопада він заявив, що бойові дії в Україні припиняться тоді, коли ЗСУ залишать «території, які вони займають». Путін не уточнював, чи йдеться лише про Донбас, чи й про інші регіони теж – Москва записала до своєї конституції шість українських регіонів (Луганщину, Донеччину, Херсонщину, Запоріжжя, Крим та Севастополь).

Ціна миру: Зеленського дотискають до «принизливої» угоди?

Тож, тиск на Україну посилюється, а очільник Росії Путін прямо відкидає усякі компроміси.

І США нібито намагаються віддалити Зеленського від Європи, пише видання Axios.

Чи витримає Україна такий тиск з усіх боків?

Ситуація на фронті надзвичайно складна. Українські підрозділи, щоб зберегти особовий склад, вийшли з деяких частин Покровська і Мирнограда.

Що буде із Донбасом?

Російські спецслужби планують спровокувати протести в низці українських міст, щоб «розхитати ситуацію», повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Йдеться про Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв, а також Київ.

Як цьому протидіяти?

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

Наскільки реальним є сценарій, що Україні доведеться вийти з усієї території Донецької області?

Правник і співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко оцінює ситуацію «у цифрах» і каже, що фінансові та людські можливості України стрімко вичерпуються:

«У нас немає людей, у нас немає грошей і у нас фактично рушиться наша підтримка. Бо наш головний (ситуативний, як виявилось) союзник просто нас зараз дотискає, як слабшу ланку, щоб ми прийняли угоду. Дотискає жорстко і цинічно. Як ми будемо воювати?»

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук вважає добровільний вихід із Донбасу неможливим та антиконституційним. За його досвідом спілкування із військовими, вони не готові йти з територій, які армія РФ не захопила. А добровільна здача області призведе до розколу:

«Ви зрозумієте, що добровільний вихід з Донбасу приведе до того, що хочуть росіяни досягнути. Не лише територіальних поступок і територіального успіху, а до серйозного розколу в суспільстві українському, ледь не до громадянського розколу. Тому що вони, попри всі наші складності, не спроможні сьогодні захопити і контролювати усю територію України тими своїми спроможностями, які у них є. І це є факт».

Що ж до політичної сторони питання, то голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що навряд таке рішення відбудеться, адже у переговорах вирішальним може стати особистий характер президента:

«Характер Володимира Зеленського може зіграти на руку Україні, тому що як тільки на нього тиснуть – він робить усе навпаки».