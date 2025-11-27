Путін: бойові дії припиняться, коли ЗСУ підуть з Донбасу

Бойові дії в Україні припиняться тоді, коли ЗСУ залишать контрольовані ними території на Донбасі, заявив 27 листопада президент Росії Володимир Путін на пресконференції у столиці Киргизстану Бішкеку. Путін стверджує, що зараз «в усіх напрямках зберігається позитивна динаміка».

Путін висловив думку, що результати нещодавніх переговорів між делегаціями України та США в Женеві можуть бути покладені в основу майбутніх мирних домовленостей. Російський президент заявив, що після його візиту в серпні на Аляску та зустрічі там із президентом США Дональдом Трампом виник перелік можливих мирних домовленостей із 28 пунктів. Окремі положення цього списку обговорювалися ще до російсько-американських переговорів, сказав Путін.

Коментуючи витік імовірних телефонних розмов спецпосланця США Стіва Віткоффа з помічником російського президента Юрієм Ушаковим та спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим, Володимир Путін не виключив, що це можуть бути як «фейки», так і «справді підслухані розмови». «Взагалі це кримінальне покарання у нас. Підслуховувати не можна», – додав Путін.

Звинувачувати Віткоффа у надмірно люб’язному ставленні до російських колег причини немає, він захищає позицію та інтереси США та Трампа, наголосив президент Росії. Загалом, як сказав Путін, у Москві вбачають, що американська сторона враховує в чомусь російську позицію, яка обговорювалася до Анкориджа і після Аляски.

Російський лідер підтвердив повідомлення, що в Москві наступного тижня чекають на делегацію зі США. Переговорами щодо українського врегулювання, як випливає зі слів Путіна, займатимуться, зокрема, помічник президента Володимир Мединський та міністерство закордонних справ. Володимир Путін назвав нісенітницею припущення, що міністр закордонних справ Сергій Лавров втратив його довіру.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що надіслав своїх представників на переговори з Росією та Україною для узгодження фінальної версії мирної угоди. Трамп зазначав, що спецпосланець Стів Віткофф вирушить уже вшосте до Москви на зустріч із Володимиром Путіним, а міністр армії Деніел Дрісколл проведе переговори з українською стороною.

Проєкт мирного плану адміністрації Трампа з 28 пунктів, що потрапив до преси минулого тижня, викликав побоювання, що Україна може бути змушена прийняти невигідні умови, в тому числі через поступки, пов’язані з прагненням Києва вступити до НАТО, і вимогою обмежити чисельність українських військ.

Агентство Bloomberg опублікувало 26 листопада розшифровку імовірних телефонних розмов Віткоффа з помічником Путіна Ушаковим та Ушакова з Дмитрієвим. Вони обговорюють врегулювання в Україні, а Стів Віткофф, судячи з витоку, в розмові з Юрієм Ушаковим консультує кремлівського чиновника щодо того, як краще вибудувати діалог із Білим домом. Вїткофф, серед іншого, пропонує скласти проєкт мирного плану, подібного до плану Дональда Трампа, який ліг в основу перемир’я в Секторі Гази.