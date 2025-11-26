Каллас: немає ознак того, що Росія готова до припинення вогню

Верховна представниця ЄС із питань безпеки і зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що наразі немає ознак того, що Росія готова до припинення вогню.

«Першим кроком до закінчення війни має бути негайне і беззастережне припинення вогню. Але на даний момент ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова до припинення вогню. Росія не скорочує свою військову машину, а навпаки, нарощує її. Нам все ще потрібно перейти від ситуації, коли Росія вдає, що веде переговори, до ситуації, коли вона змушена вести переговори», – заявила вона під час брифінгу.

За її словами, думка, що Україна програє, є абсолютно помилковою, оскільки якби Росія могла завоювати Україну військовим шляхом, вона б уже це зробила.

«Путін не може досягти своїх цілей на полі бою, тому він спробує домогтися їх шляхом переговорів», – вважає Каллас.

26 листопада у МЗС Росії заявили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання війни РФ проти України, але наголосили, що поступок щодо цього з боку Москви не буде.

Президент США Дональд Трамп 25 листопада на запитання, на які поступки, як планується в рамках підтримуваного ним мирного процесу, має піти Москва, заявив: «Велика поступка, що вони припинять бої і не забиратимуть більше територій».

Минулого тижня Радіо Свобода оприлюднило проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини.

Читайте також: «Багато правильного враховано в цій рамці» – Зеленський про мирний план після переговорів у Женеві

Білий дім заявив, що є «кілька делікатних, але не нездоланних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, Росією та США.

У Кремлі заявили 26 листопада, що отримали «останні версії» мирного плану щодо врегулювання війни РФ в Україні, але «серйозного обговорення» щодо цього з американською стороною ще не було.