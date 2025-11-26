Новий мирний план: що намагається приховати Росія?

Помічник лідера Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив 26 листопада, що Москва поки не отримувала офіційний «мирний план» від США щодо України, але «позитивно» ставиться до деяких його пунктів, які існують у чернетці. Також він зазначив, що наступного тижня з Путіним зустрінеться спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

Мирні переговори щодо закінчення війни в Україні активно висвітлюють американські ЗМІ.

Зокрема, агентство Bloomberg опублікувало розшифровку нібито телефонної розмови між Ушаковим і главою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим, де вони обговорювали передачу проєкту «мирного плану» Віткоффу – з метою, щоб той видав російський проєкт за американський.

А NBC News з посиланням на двох анонімних співрозмовників повідомив, що міністр армії США Ден Дрісколл під час візиту до Києва нібито заявив Росія «може воювати вічно», тому Києву варто домовлятися зараз.

Сам Трамп заявив, що те, що Росія відмовляється від подальшої війни – вже поступка з її боку.

Як писав Axios, президент України Володимир Зеленський розраховував зустрітися з президентом США до Дня подяки (цього року відзначається у США 27 листопада – ред.), щоб обговорити українське і європейське бачення мирного плану.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: