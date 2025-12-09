Зеленський: найближчим часом доопрацьовані документи щодо завершення війни направлять США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні обговорив з українською переговорною командою результати роботи в Лондоні на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів.



За його словами, українські та європейські компоненти можливих кроків для закінчення війни пропрацьовані вже більше, готові представити їх партнерам в США.



«Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше. Ми зацікавлені в справжньому мирі та постійно на звʼязку з Америкою. І як правильно відзначають партнери по переговорних командах, усе залежить від того, чи готові в Росії робити дієві кроки, щоб зупинити кровопролиття та не допустити розпалення війни знов. Найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в Сполучені Штати», – написав він у телеграмі.

8 грудня у Лондоні відбулася зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона.

Зеленський після цього заявив, що від першого до сьогоднішнього плану, який обговорювався з європейцями, є невеликий прогрес у бік можливого закінчення війни.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.