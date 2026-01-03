Україна провела переговори з радниками з нацбезпеки країн-партнерів: триває робота над мирним планом – Умєров

У суботу, 3 січня, в Києві відбулись зустріч з радниками з питань національної безпеки європейських країн, представниками Європейського Союзу та НАТО, повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Рустем Умєров.

Він зазначив, що з українського боку в зустрічі взяли участь представники уряду, сектору безпеки й оборони, розвідувальної спільноти та парламенту.

«Обговорили безпекові гарантії, пункти мирного плану, економічне відновлення та військово-політичні питання. Більшість позицій – 90% мирного плану – вже узгоджені, робота триває над деталями», – пояснив Умєров.

Він акцентував, що до обговорень у форматі відеозвʼязку також приєднався спецпредставник президента США Стів Віткофф. Це дозволило синхронізувати підходи України, США та європейських партнерів у режимі реального часу.

«За підсумками домовилися перейти до наступного етапу – підготовки зустрічі на рівні лідерів країн, яка відбудеться 6 січня у Парижі», – зауважив секретар РНБО.

Він додав, що напередодні, 5 січня, відбудеться окрема нарада начальників генеральних штабів європейських країн, покликана забезпечити додаткову координацію дій зі союзниками у безпековому вимірі.

Згодом президент Володимир Зеленський уточнив, що 4 січня відбулося три панелі між українською переговорною командою та 18 учасниками з різних країн та інституцій.

«Головна увага – гарантіям безпеки, відбудові та базовій рамці для реального миру. Під час зустрічі обговорили всі наявні напрацювання документів і детально торкнулись послідовності кроків: уже 5 січня відбудеться зустріч начальників генеральних штабів, а 6 січня – зустріч на рівні лідерів у Парижі. Після цих контактів розраховуємо на результативну спільну зустріч із представниками США», – наголосив Зеленський.

Зранку 3 січня Умєров повідомив, що до Києва прибули радники з питань національної безпеки 15 європейських країн.

30 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні цього тижня відбудеться зустріч радників з національної безпеки країн «Коаліції охочих».

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США та України зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон, який брав участь у розмові з Зеленським і Трампом, заявив про прогрес у досягненні гарантій безпеки, які стануть «ключовими для побудови справедливого та міцного миру». Макрон також анонсував на початку січня зустріч представників країн «Коаліції охочих» у Парижі, щоб «остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни».