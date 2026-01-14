У Кривому Розі «енергетики зробили майже неможливе» – Вілкул

У Кривому Розі вдалося повністю відновити критичну інфраструктуру міста, уражену нічним дроновим ударом сил РФ, повідомив зранку 14 січня місцевий політик Олександр Вілкул.

«Енергетики зробили майже неможливе. Усі аварійно відключені абоненти заживлені. Котельні розпалили, вже набирають температуру. Комунальний електротранспорт працює у штатному режимі, включно зі швидкісним трамваєм. Водопостачання працює», – написав він у телеграмі, подякувавши «всім, хто не спав усю ніч і працював на морозі, щоб не розморозилася система і у криворіжців було все нормально».

Уночі Вілкул повідомляв про критичну ситуацію в місті – без електропостачання залишилися десятки тисяч людей, зранку не планувався вихід на лінію швидкісного трамвая, який у розтягнутому на десятки кілометрів місті виконує функцію метро.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



