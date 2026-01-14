У Кривому Розі після удару РФ фіксуються масові знеструмлення, не працюватиме метротрам

У Кривому Розі після масованої дронової атаки пошкоджений об’єкт інфраструктури, без електропостачання залишилися десятки тисяч людей, зранку не вийде на лінію швидкісний трамвай, який у розтягнутому на десятки кілометрів місті виконує функцію метро. Про це повідомив місцевий політик Олександр Вілкул уночі 14 січня.

«Прошу набрати води та зарядити гаджети, якщо є така можливість. Буде складно», – написав він о 0:57 у телеграмі.

Згодом Вілкул уточнив, що сталося аварійне відключення більш як 45 тисяч абонентів від енергопостачання і понад 700 будинків від теплопостачання декількох котелень.

«Насосні Міськводоканалу перейшли на генератори, воду в системі утримуємо, але тиск буде нижчим. По електротранспорту – швидкісний трамвай вранці не працюватиме. Штаб ліквідації наслідків вже працює», – додав політик о 1:59.

У Кривому Розі станом на 6:00 було мінус вісім градусів, удень температура, за прогнозами синоптиків, не підніметься вище чотирьох градусів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.