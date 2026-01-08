Удар Росії по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 17 – Вілкул

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Кривому Рогу 8 січня зросла, повідомив місцевий політик Олександр Вілкул:

«На зараз вже 17 постраждалих від ворожого обстрілу. Серед них троє дітей та 8 жінок».

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про 14 постраждалих, в тому числі двох дітей.

За даними Вілкула, 15 людей перебувають у лікарнях, один із них у тяжкому стані, ще один – у вкрай тяжкому. Інші поранені в стані середньої тяжкості, лікарі надають їм необхідну допомогу.

На місці влучання ракет «Іскандер-М» триває аварійно-рятувальна операція. За даними міської влади, пошкоджені 29 багатоповерхових будинків, до 10 об’єктів бізнесу та автомобілі. Також був уражений об’єкт інфраструктури. Вілкул додав, що 115 823 абонентів знеструмлені.

Унаслідок попереднього удару, завданого менш як добу тому, Кривий Ріг був знеструмлений, упродовж дня 8 січня постачання електрики вдалося частково відновити.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



