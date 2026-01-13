Ракетний удар по Кривому Рогу: один із поранених помер у лікарні

У лікарні помер 67-річний чоловік, поранений через удар Росії по Кривому Рогу 8 січня, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа 13 січня.

Він уточнив, що чоловік постраждав внаслідок російської атаки 8 січня.

«Відтоді медики боролися за життя пацієнта, втім, на жаль, врятувати його не вдалося», – повідомив Ганжа.

Голова області додав, що семеро поранених внаслідок цієї атаки залишаються в лікарнях, всі в стані середньої тяжкості.

Російські військові атакували Кривий Ріг ракетами «Іскандер-М» увечері 8 січня. Раніше було відомо про одну загиблу та понад 20 поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



