МОЗ: через удари РФ в Україні пошкоджений чи зруйнований 2 551 медичний об’єкт

На початок січня 2026 року в Україні підтверджене пошкодження чи руйнування через російську агресію 2551 об’єкта у 817 медичних закладах, повідомило 13 січня Міністерство охорони здоров’я.

«Зокрема, внаслідок дій ворога повністю зруйновано 327 об’єктів, що входять до складу 125 закладів охорони здоров’я. Найбільших пошкоджень зазнали медичні заклади Донецької, Харківської, Херсонської, Луганської, Запорізької і Миколаївської областей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, повністю відновлено 703 об’єкти, ще 325 – перебувають у стані часткового відновлення, а 65 об’єктів, які раніше були відновлені, зазнали пошкоджень внаслідок повторних російських атак.

Дані щодо об’єктів, розташованих на окупованих територіях, залишаються обмеженими через відсутність можливості підтвердити масштаби руйнувань, зазначили у міністерстві.

Крім того, як повідомили у МОЗ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні були знищені 283 автомобілі екстреної медичної допомоги, ще 171 авто пошкоджене, а 80 – захоплене військами РФ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.