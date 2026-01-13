Доступність посилання

Новини | Суспільство

Федоров: двоє жительок Запорізької області поранені через російські атаки

Оновлено
Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару по Вільнянську на Запоріжжі, 2022 рік

Російські війська вдарили по Вільнянську та Петро-Михайлівській громаді Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 13 січня.

«Постраждали дві жінки. Обидві доправлені до медзакладів, де їм буде надана уся необхідна допомога», – заявив він.

За попередню добу, за даними обласної влади, поранень зазнав один житель Запоріжжя. Загалом російські війська завдали 914 ударів по 24 населених пунктів регіону.

Читайте також: Ракетний удар по Кривому Рогу: один із поранених помер у лікарні

Міністерство енергетики уточнило, що обидві поранені – співробітниці місцевого обленерго:

«Лікарі діагностували в однієї з постраждалих опіки обличчя, рук та голови. Загрози її життю немає. Стан іншої співробітниці викликає більше занепокоєння: жінка отримала опіки та контузію, під час транспортування до лікарні перебувала без свідомості. Медики проводять повне обстеження для встановлення остаточного діагнозу».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


