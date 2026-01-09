«Укрзалізниця»: через обледеніння контактної мережі затримуються 42 поїзди

«Укрзалізниця» повідомляє про затримку 42 поїздів: 18 далекого сполучення і 24 приміських – через обледеніння контактної мережі.

«Найбільш відчутно запізнюються такі поїзди: 79/80 Львів – Дніпро (+6:42), 63/64 Перемишль – Харків (+6:17), 111/112 Львів – Ізюм (+6:17), 5/6 Ясіня – Запоріжжя (+6:07), 45/46 Харків – Ужгород (+5:45), 61/62 Дніпро – Івано-Франківськ (+5:45), 41/42 Дніпро – Трускавець (+5:41)», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні «Укрзалізниця» повідомляла, що на Київщині через пошкодження контактної мережі в результаті падіння опори зовнішньої лінії 110 кВ, спричиненого негодою, одна з дільниць тимчасово лишилася знеструмленою, і це призвело до затримок у русі поїздів.

Раніше віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба заявив про обмеження руху через негоду на дорогах у Рівненській та Житомирській областях.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко напередодні повідомила про підготовку до погіршення погодних умов через наближення циклону.

Погіршення погодніх умов в Україні створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру, яка вже зазнає російських атак. В уряді заявили про ухвалення низки рішень, щоб відповідні служби були готові до негоди і могли вчасно надати допомогу.