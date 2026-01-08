Угруповання військ «Курськ» заперечує інформацію про окупацію Андріївки на Сумщині

Угруповання військ «Курськ» заперечує інформацію про російську окупацію села Андріївка Сумської області, населений пункт залишається під контролем ЗСУ.

За даними угруповання, ввечері 6 січня сили РФ вдалися до масованого та комбінованого штурму позицій 71 окремої аеромобільної бригади 8 корпусу ДШВ між населеними пунктами Андріївка та Олексіївка на Сумщині – п’ять російських груп намагалися наблизитися до лінії оборони.

«Згодом ще більше десятка росіян вирішили повторити старий трюк із газовою трубою – для них це закінчилося трагічно. Зрештою кинулися напролом на квадроциклах, заходячи водночас із іншого боку піхотою. Обидві групи було успішно знищено БПЛА та артилерією 71 оаембр та суміжних підрозділів. Загальні втрати серед окупантів становили 42 одиниці неживої сили. Ці епізоди є найкращою відповіддю на поширювані чутки про чергову окупацію росіянами Андріївки», – йдеться у повідомленні.

Напередодні аналітичний проєкт DeepState Ворог повідомив про окупацію Андріївки.