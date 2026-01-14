Повітряні сили: збиті десять із десяти реактивних безпілотників, запущених РФ у напрямку Києва

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що від ранку 14 січня російські військові активізували повітряні атаки в напрямку Києва, застосовуючи реактивні безпілотники.

«Станом на 17:00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській і Чернігівській областях. Після вивчення уламків спеціалісти, імовірно, з’ясують тип БпЛА і його корисне навантаження. Втім атака продовжується, на півдні від столиці України фіксуються звичні «Шахеди» або ж БпЛА інших типів. Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу», – йдеться в повідомленні.

12 січня президент Володимир Зеленський заявив, посилаючись на дані розвідки, що російські військові готують новий масований удар по Україні, який може відбутися «найближчими днями».

Останнім часом у Києві склалася особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. За даними Міненерго, на ранок 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.