Повітряні сили: збиті десять із десяти реактивних безпілотників, запущених РФ у напрямку Києва

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що від ранку 14 січня російські військові активізували повітряні атаки в напрямку Києва, застосовуючи реактивні безпілотники.
«Станом на 17:00 збито десять із десяти реактивних безпілотників ворога у Київській і Чернігівській областях. Після вивчення уламків спеціалісти, імовірно, з’ясують тип БпЛА і його корисне навантаження. Втім атака продовжується, на півдні від столиці України фіксуються звичні «Шахеди» або ж БпЛА інших типів. Бойова робота триває, не ігноруйте тривогу», – йдеться в повідомленні.
12 січня президент Володимир Зеленський заявив, посилаючись на дані розвідки, що російські військові готують новий масований удар по Україні, який може відбутися «найближчими днями».
Останнім часом у Києві склалася особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. За даними Міненерго, на ранок 9 січня у Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.
Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.
Форум