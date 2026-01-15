Київ: працівник теплоенерго загинув під час розвантаження генератора

Внаслідок нещасного випадку загинув співробітник «Київтеплоенерго», повідомила Київська міська державна адміністрація увечері 14 січня.

«Сьогодні ввечері сталась жахлива трагедія – під час розвантаження обладнання генератора для теплозабезпечення окремих житлових будинків в Оболонському районі загинув працівник комунального підприємства «Київтеплоенерго», – заявила міська влада.

КМДА вказує на те, що комунальники працюють у складних погодних умовах із «колосальним навантаженням», щоб повернути містянам послуги:

«На жаль, це дається взнаки. Місто висловлює щирі співчуття родині енергетика й колективу «Київтеплоенерго».

Напередодні мер столиці Віталій Кличко констатував, що без опалення залишаються близько 400 багатоповерхових будинків. У Києві, за його словами, триває найскладніша від початку повномасштабного вторгнення Росії ситуація через пошкодження інфраструктури російськими ударами.

Раніше в Міненерго заявляли, що через російські атаки у Києві й області неможливо прогнозувати перехід на погодинні графіки.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.



