У Києві через роботу генератора в квартирі загинула родина – поліція

У Києві через роботу генератора в квартирі загинула родина, повідомляє поліція Києва.

Це сталося в Деснянському районі столиці.

Днями правоохоронці отримали повідомлення про зникнення 30-річної місцевої жительки й під час перевірки оселі її батьків виявили тіла всіх трьох без ознак життя.

Поліція встановила, що напередодні кияни увімкнули генератор на балконі та лягли спати, при цьому двері до балкону були відчинені та вели до кімнати. Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що причиною смерті жінки, її 61-річної матері та 63-річного батька стало отруєння чадним газом.

У поліції наголошують, що чадний газ немає запаху та кольору, але надзвичайно небезпечний – отруєння може статися за лічені хвилини. Генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі.

Про загрози для життя та здоров’я через неправильне використання генераторів повідомлялося неодноразово. Наприклад, на Одещині троє дітей отруїлися чадним газом через неправильно встановлений генератор у будинку. Це сталося у січні 2024 року.