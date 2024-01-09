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ДСНС: на Одещині троє дітей отруїлися чадним газом

На Одещині у ніч проти 9 січня троє дітей отруїлися чадним газом через неправильно встановлений генератор у будинку
На Одещині у ніч проти 9 січня троє дітей отруїлися чадним газом через неправильно встановлений генератор у будинку

На Одещині у ніч проти 9 січня троє дітей отруїлися чадним газом через неправильно встановлений генератор у будинку, розповіли в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні вночі з діагнозом - отруєння чадним газом в Березівську лікарню госпіталізовано 3 дівчат: 2009, 2011 та 2012 років народження», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причиною отруєння є порушення правил встановлення генератора в будинку. Обставини події встановлюватиме поліція.

«Шановні громадяни, вкотре закликаємо вас неухильно дотримуватися вимог пожежної безпеки. Пам’ятайте, найменше порушення правил може призвести до трагедії!», – наголосили у ДСНС.

Раніше, ввечері 23 грудня, у приватному будинку у Львові стався вибух газу. Загинуло троє людей, ще троє постраждали, повідомили правоохоронці.

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