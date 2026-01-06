Зеленський розповів про окремі переговори з американською стороною в Парижі

Президент Володимир Зеленський подякував учасникам «Коаліції охочих» за зустріч у Парижі. На підсумковій пресконференцій він назвав її однією з найбільш представницьких подій цього формату:

«27 лідерів держав, ЄС, НАТО, представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії. Дійсно глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії. Важливо, що є ґрунтовні документи сьогодні коаліції, це не тільки слова, а конкретика».

Голова держави назвав підписання документів сигналом того, наскільки серйозно Євросоюз і вся «Коаліція охочих» готові працювати заради забезпечення безпеки.

«Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах із парламентами, щоб у той момент, коли дипломатія спрацює на завершення війни, в нас була повна готовність розмістити сили Коаліції охочих», – сказав він.

Окремо Зеленський згадав про «дуже предметні» переговори з американською командою щодо моніторингу дотримання мирної угоди в разі її досягнення.

Читайте також: Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про наміри для розгортання багатонаціональних сил

«Один із важливих елементів – це стримування, це інструменти, які не допустять нової російської агресії, і все це ми бачимо. Також ми значно просунулися з американською переговорною групою в роботі над документами. Сьогодні тут у Парижі були і ще будуть у нас окремі зустрічі зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером», – сказав голова держави.

Він висловив думку, що в Украни та США вже готові документи щодо гарантій безпеки. Він висловив сподівання, що найближчим часом їх вдасться підписати.

Зеленський привітав готовність Сполучених Штатів дати підтримку силам, які мають не допустити повторення російської агресії. Він наголосив, що гарантії безпеки мають ґрунтуватися на юридичних зобов’язаннях, зокрема, затверджених Конгресом США.

Президент зазначив, що найбільшим питанням у мирному плані США з 20 пунктів залишається територіальне. За його словами, сторони «обговорили деякі ідеї, які можуть допомогти».

«Сьогодні ще продовжимо. Українська команда залишається для додаткових зустрічей і перемовин», – додав Зеленський.





Спецпредставник президента США Стів Віткофф назвав «винятковою» українську команду, з якою працює його делегація. Він підтвердив, що разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером матиме зустріч із українською делегацією цього вечора, щоб продовжити цю роботу.

«Тому що мандат президента Трампа, що він хоче миру в Україні, і ми від його імені налаштовані зробити все, щоб досягти цього миру», – заявив Віткофф.

Він зазначив, що сторони здебільшого завершили роботу над протоколами безпеки, які мають забезпечити, «щоб народ України знав – коли це закінчиться, це закінчиться назавжди»,

«Але, критично кажучи, ми також дуже близькі до завершення найміцнішої угоди щодо процвітання, яку будь-яка країна коли-небудь бачила на виході з подібного конфлікту. Амбітно, це буде означатиме значні можливості для українського народу», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після завершення 6 січня саміту «Коаліції охочих» у Парижі підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил.

6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «Коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Також до нього приєдналися спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Читайте також: «США нададуть підтримку у разі нападу Росії». Проєкт декларації «Коаліції охочих» щодо гарантій Україні

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки й досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США і України зустрінуться, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон, який брав участь у розмові з Зеленським і Трампом, заявив про прогрес у досягненні гарантій безпеки, які стануть «ключовими для побудови справедливого та міцного миру». Макрон також анонсував на початку січня зустріч представників країн «Коаліції охочих» у Парижі, щоб «остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни».

Переговорник від України, секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Рустем Умєров після зустрічі радників із нацбезпеки 3 січня заявив, що «більшість позицій – 90% мирного плану – вже узгоджені, робота триває над деталями».

Тим часом, за спостереженнями аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль фактично відхиляє ключові пункти різних пропозицій мирних угод, включаючи початкову мирну угоду США з 28 пунктів, такі як надійні гарантії безпеки для України або територіальний обмін.



