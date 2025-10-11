Литва виселяє Тихановську. Безпекові причини чи дипломатичний реверанс у бік Лукашенка?

Згідно з нотою, яку один з її помічників надіслав до західних посольств, лідерці білоруської опозиції у вигнанні Світлані Тихановській сказали, що вона повинна звільнити безпечне житло у Вільнюсі через зниження рівня її охорони литовською владою.

У ноті, наданій Радіо Свобода дипломатичним джерелом з країни ЄС/НАТО та підтвердженій двома іншими особами, йдеться, що про рішення було повідомлено офісу Тихановської 1 жовтня, а зниження рівня безпеки розпочнеться 6 жовтня.

«Нам також сказали, що їй потрібно буде звільнити своє безпечне житло протягом 2-3 тижнів після проживання там останніх п'ять років. Також було скасовано пильну охорону», – йдеться у згаданій ноті.

Дипломатичні джерела повідомили Радіо Свобода, що очільниця білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська втратить свою цілодобову охорону, а натомість отримає поліцейську охорону нижчого рівня.

Двоє помічників Тихановської підтвердили, що вони підтримують зв'язок з владою щодо ситуації, але наголосили, що жодні «офіційні запити» не направляли.

«Ми не надсилали жодних офіційних листів, але можу сказати, що ми особисто спілкувалися з дипломатами щодо цієї ситуації», – сказав Білоруській службі Радіо Свобода Денис Кучинський, радник Тихановської.

Сама Тихановська не одразу прокоментувала це питання.

Однак раніше, 9 жовтня, вона опублікувала коротке повідомлення в соцмережах, де зазначила: «Попри перешкоди, ми не зупинимося».

«Моя команда та я продовжуватимемо боротися за політичних в'язнів, захищати інтереси білорусів та привертати увагу світу до злочинів Лукашенка», – додала вона.

Побоювання щодо безпеки

Раніше близький помічник лідерки білоруської опозиції заявив Радіо Свобода, що її команда чекає на додаткові подробиці від литовської влади.

Цей крок викликав занепокоєння щодо безпеки Тихановської на тлі побоювань, що вона може стати мішенню для білоруських агентів. Про зниження рівня її охорони вперше публічно повідомили 6 жовтня.

«Після оголошення члени нашої команди, на жаль, почали відчувати посилений тиск на своїх родичів у Білорусі, що безпосередньо пов'язано зі зниженням рівня захисту в Литві», – йдеться в записці до західних посольств.

Тихановська була офіційною гостею литовського уряду від моменту примусового виїзду з країни у 2020 році. З офісу у Вільнюсі вона керує головною білоруською опозиційною організацією у вигнанні.

Цей офіс тимчасово перейшов на віддалену роботу після зниження рівня безпеки.

За офіційними даними, опублікованими в січні, у Литві проживає 57 511 білорусів.

Хоча багато хто перебуває в країні з економічних причин, у великих масштабах Литва надала притулок людям, які тікають з Білорусі, після жорстокого придушення масових протестів після суперечливих виборів 2020 року. Тоді авторитарний лідер Олександр Лукашенко заявив про свою перемогу.

Лідери опозиції та більшість європейських урядів, включно з Литвою, відмовилися визнати шосту поспіль нібито перемогу Лукашенка на виборах, заявивши, що голосування було сфальсифіковане.

Литва обіцяє допомогу

Влітку у Вільнюсі до влади прийшов новий уряд, який, на думку деяких критиків, пом'якшив свою позицію щодо Мінська. Але 8 жовтня міністр закордонних справ Кястутіс Будріс запевнив журналістів, що позиція Литви щодо Білорусі не змінилася.

«Нам потрібно багато зробити разом. Литва готова, я готовий продовжувати співпрацю. І всі питання, пов’язані з організацією безпеки, сподіваюся, будуть професійно та оперативно вирішені», – сказав Будріс інформаційному агентству ELTA.

Раніше прем’єр-мінстр Литви Інга Ругінене заявила, що рішення про зниження рівня безпеки Тихановської було ухвалене на основі оцінки ризику.

«У Тихановської є охорона, але вона була скоригована з урахуванням сучасних реалій», – цитує Ругінене видання Delfi.

Громадське телебачення та радіо Литви повідомило, що скорочення щорічних витрат на захист Тихановської в розмірі 1 мільйона євро також було одним із факторів.

Ремігіюс Мотузас, депутат від правлячої партії Соціал-демократів, заявив ELTA: «Це, безумовно, питання фінансування. Також здається, що такий рівень захисту не був необхідним».

Колишній міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс,який зараз перебуває в опозиції, не погоджується. Він відреагував на це рішення, заявивши, що Литва «зраджує» Тихановську.

«Причини рішення залишаються неясними, але очевидно, що головним бенефіціаром є Лукашенко – витіснення Світлани, сподівання змусити її замовкнути, сумнів у її легітимності – це саме те, про що він давно мріяв», – написав він.

Дипломатична відлига

Це рішення ухвалене в час, коли Лукашенко намагається вийти з дипломатичної ізоляції, з якою зіткнувся після своїх репресій у 2020 році.

Це включало телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом та домовленості з Вашингтоном про звільнення низки політичних в'язнів, зокрема чоловіка Тихановської, Сергія Тихановського.

У відповідь Вашингтон зняв санкції з білоруської державної авіакомпанії «Белавіа».

Ландсбергіс сказав, що нинішній уряд Литви також бажає покращити зв'язки з Лукашенком. «Нинішній литовський уряд, особливо його більш радикальні елементи, завжди хотів повернутися до звичних стосунків з білоруським диктатором», – написав він.

Якими б не були причини цього кроку, залишаються побоювання щодо безпеки Тихановської та інших білоруських політичних емігрантів.

Захист поліції був недостатнім, щоб запобігти нападу молотком на російського опозиційного активіста Леоніда Волкова у Вільнюсі в березні 2024 року.

Цього року зникли двоє білоруських активістів за кордоном. Анатолій Котау зник безвісти в Туреччині в серпні. Анжеліку Мельникову востаннє бачили в Польщі в березні.

Відомий опозиційний діяч Павло Латушко, який живе в Польщі, розповів Білоруській службі Радіо Свобода: «Кілька разів польські спецслужби повідомляли мені, що їм вдалося запобігти діям спецслужб білоруського режиму».

«Якщо порахувати, скільки погроз я отримав через соцмережі, електронні листи та від послів, то їх кількість обчислюється у щонайменше 160», – додав він.