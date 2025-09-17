«Забрали його»: Лукашенко згадав про політв’язня Статкевича, але не сказав, де він

Олександр Лукашенко 17 вересня висловився про ситуацію з білоруським політв’язнем Миколою Статкевичем, який відмовився залишати Білорусь, передає білоруська служба Радіо Свобода.

На відео, яке поширив наближений до влади Телеграм-канал «Пул першого», Лукашенко заявив, що вирішив звільнити Статкевича й вислати його за кордон через стан здоров’я політв’язня.

Водночас, за його словами, коли Статкевич відмовився залишати Білорусь, йому сказали, що він тоді «піде в тюрму», на що він відповів згодою.

«Ну добре, забрали його», – додав Лукашенко.

Водночас очільник білоруського режиму не уточнив, де зараз перебуває політв’язень.

Раніше дружина Статкевича Марина Адамович відвідала колонію в Глибокому, щоб отримати інформацію про місце перебування чоловіка На своїй фейсбук-сторінці вона повідомила, що в колонії відмовилися підтвердити, чи він там.

Представниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Ольга Зозулинська 17 вересня звернулася до міжнародної громади із закликом докласти всіх зусиль для отримання офіційної інформації про долю Статкевича.

Білоруське видання «Наша Ніва» з посиланням на джерело повідомляло, що 69-річного лідера партії «Народна громада», колишнього кандидата в президенти Білорусі Миколу Статкевича повернули до виправної колонії.

У Білорусі 11 вересня з пенітенціарних закладів звільнили 38 громадян цієї країни і 14 іноземців – із Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції і Великої Британії. Серед звільнених – журналіст Радіо Свобода Ігор Лосік, який провів в ув’язненні понад п’ять років.

Микола Статкевич 11 вересня відмовився залишити територію Білорусі та попрямувати на депортацію до Литви. Як повідомляє «Белсат» із посиланням на радника Світлани Тихановської Дениса Кучинського, Статкевич «практично вибив двері, вилетів із автобуса та побіг на територію Білорусі». Кілька годин він стояв біля кордону на білоруській стороні, його було видно на камері спостереження. Дружина, американські дипломати та ще кілька людей намагалися переконати його залишити Білорусь, але не змогли. Литовська сторона заявляє, що Статкевич не перетинав литовсько-білоруський кордон.