ЗМІ: білоруського опозиціонера Статкевича, який відмовився від депортації до Литви, повернули до колонії

69-річного лідера партії «Народна громада», колишнього кандидата в президенти Білорусі Миколу Статкевича, який відмовився від депортації до сусідньої Литви після звільнення з в’язниці минулого тижня, повернули до виправної колонії, повідомило видання «Наша Ніва» з посиланням на джерело.

«Статкевича знайшли в Глибоцькій виправній колонії. Ми закликаємо міжнародну спільноту вимагати його звільнення», – написала лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська у соцмережі Х, посилаючись на повідомлення «Нашої Ніви».

Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

У Білорусі 11 вересня з пенітенціарних закладів звільнили 38 громадян цієї країни і 14 іноземців – із Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції і Великої Британії. Серед звільнених – журналіст Радіо Свобода Ігор Лосік, який провів в ув’язненні понад п’ять років.

Микола Статкевич 11 вересня відмовився залишити територію Білорусі та попрямувати на депортацію до Литви. Як повідомляє «Белсат» із посиланням на радника Світлани Тихановської Дениса Кучинського, Статкевич «практично вибив двері, вилетів із автобуса та побіг на територію Білорусі». Кілька годин він стояв біля кордону на білоруській стороні, його було видно на камері спостереження. Дружина, американські дипломати та ще кілька людей намагалися переконати його залишити Білорусь, але не змогли. Литовська сторона заявляє, що Статкевич не перетинав литовсько-білоруський кордон.



