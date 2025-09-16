Лукашенко підписав указ про помилування 25 людей у Білорусі

Олександр Лукашенко 16 вересня підписав указ про помилування 25 людей, зокрема засуджених за «злочини екстремістського характеру», повідомляє державне інформаційне агентство БелТА з посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Зазначається, що помилування приурочене до офіційного свята – «Дня народної єдності» 17 вересня.

Серед помилуваних 12 жінок і 13 чоловіків; 19 людей віком до 40 років. Багато з них мають дітей, а одна засуджена – багатодітна мати. Один із помилуваних «скоїв злочин у неповнолітньому віці».

БелТА пише, що «всі вони визнали свою провину та розкаялися у скоєному, а також зобов’язалися вести законослухняний спосіб життя».