Офіс Тихановської тимчасово зупинив роботу в Литві через пониження рівня її охорони

Офіс білоруської опозиційної лідерки Світлани Тихановської тимчасово зупинив роботу в Литві через рішення влади знизити рівень її охорони, передає суспільний мовник LRT.

Радник Тихановської Денис Кучинський зазначив, що офісу повідомили про це рішення 1 жовтня.

«Ми б хотіли, щоб про це повідомили трохи раніше. Оскільки термін повідомлення був дуже коротким, ми не мали часу, щоб адаптувати роботу офісу до цих змін. У зв’язку з цим нам довелося тимчасово зупинити роботу офісу», – цитує його LRT.

Охорону Тихановської до 1 жовтня забезпечувала Служба охорони керівництва Литви, тепер цим займатиметься поліція.

За словами Кучинського, під час зустрічі голова литовського МЗС Кястутіс Будріс запевнив, що позиція Литви щодо режиму Олександра Лукашенка залишається незмінною. Він підтвердив, що Тихановська залишається офіційною гостею литовського уряду.

«Ми довіряємо та поважаємо професіоналізм литовських служб безпеки та розвідки. Ми також наголошуємо, що безпека – це не розкіш, а питання виживання. Охорона Тихановської та її команди має життєво важливе значення не тільки для її безпеки, а й для продовження функціонування білоруського демократичного представництва за кордон», – сказав радник опозиціонерки.





Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінєнє стверджує, що рівень охорони Тихановської змінили з урахуванням поточного рівня загроз, передає Delfi:

«Служби відмінно виконують свою роботу, щодня оцінюючи рівень загроз і моделюючи, які заходи безпеки слід застосовувати на основі цього. Світлана Тихановська має охорону, але вона скоригована з урахуванням поточних реалій».

Напередодні стало відомо, що уряд Литви знизив рівень фізичної охорони білоруської опозиційної лідерки Світлани Тихановської, яка живе в цій країні.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська проживає у Вільнюсі з серпня 2020 року, після президентських виборів у Білорусі, які більшість західних країн вважають сфальсифікованими.



