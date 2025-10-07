Соратник білоруського дипломата Котова повідомив деталі про його зникнення в Туреччині

Стали відомі нові обставини в справі зниклого в Туреччині чиновника Білоруського фонду спортивної солідарності (BSSF) Анатолія Котова – про це заявив у своїй фейсбук-сторінці його виконавчий директор BSSF Олександр Опейкін, передає білоруська служба Радіо Свобода.

За його словами, 7 жовтня з прокуратури Туреччини надійшла офіційна заява про те, що паспорт Котова був проштампований о 18:35:54, коли він 21 серпня виїжджав з Туреччини через порт Трабзон.

«Виїзд нібито відбувся добровільно. Сам цей факт ні про що не говорить, поки немає фото- та відеоматеріалів. Велике питання, чи це взагалі факт. Виїзд міг відбутися недобровільно, паспорт міг бути проштампований у системі без присутності заявника (у порту Трабзон паспорти здаються пачками під час посадки на судно)», – заявив Опейкін.

Він також припустив, що штампування паспорта в самій системі могло бути фіктивним.





Результати незалежного розслідування всіх обставин поїздки, за словами посадовця організації, свідчать про те, що Анатолій Котов планував повернутися. Зокрема, було придбано зворотний квиток до Варшави на 24 серпня, були заплановані робочі зустрічі. Він взяв мінімум багажу в поїздку, вдома залишилося багато особистих речей.

«Основна розбіжність в офіційній інформації з турецької сторони полягає в тому, що перетин кордону нібито відбувся о 18:35, але Анатолій залишався на зв’язку до 22:30 того ж дня, тобто ще через 4 години після перетину прикордонного контролю. У листуванні не було жодного сигналу про небезпеку чи якусь проблемну ситуацію. Зв’язок з Анатолієм раптово перервався», – зазначає Опейкін.

Він також бачить невідповідності між часом прибуття, про який повідомляло офіційне турецьке агентство IHA (13:49), та фактичним часом прибуття Анатолія Котова до Стамбула (12:57).

«У заяві турецького агентства IHA від 28 серпня є фотографія документа, з яким Котов нібито перетнув кордон — це був польський проїзний документ. Але Котов перетнув кордон за білоруським паспортом, а не польським документом. Агентство IHA, очевидно, отримало його від турецької поліції, до якої ми 25 серпня надіслали повідомлення про зникнення Анатолія Котова, яке турецька поліція заперечила. Фотографія проїзного документа у поліцейському звіті та в офіційній публікації агентства IHA ідентичні. Хтось дуже поспішав», – прокоментував Опейкін.





Трохи пізніше, додав він, поліція повідомила адвокатам, що Котов через 6-7 годин після приземлення нібито купив квиток на рейс до Трабзона та вилетів морем.

«Але Котов приземлився о 12:57, а його паспорт у Трабзоні, згідно з тією ж заявою поліції раніше, нібито повернули о 18:35. Водночас до Трабзона ще є кілька годин перельоту».

Все це, за словами білоруського активіста, виглядає дивно.

Анатолій Котов зник 21 серпня, невдовзі після прибуття до Стамбулу з Варшави, де він живе у вигнанні.

Анатолій Котов раніше був генеральним секретарем Національного олімпійського комітету Білорусі та заступником директора II Європейських ігор у Мінську 2019 року. Він є членом Етичної комісії Всесвітньої федерації танцювального спорту, а також членом робочої групи фонду «Атлети за свободу» (США). Після від’їзду з країни з політичних причин Котов почав працювати в Білоруському фонді спортивної солідарності.



