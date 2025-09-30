ERR: Естонія застерігає своїх громадян від поїздок до Білорусі

Міністерство закордонних справ Естонії закликає громадян країн утриматися від поїздок до Білорусі, передає суспільний мовник ERR 29 вересня.

Заява пов’язана з випадками затримань і опитувань естонських громадян у Білорусі, а також складнощів із отриманням консульської допомоги.

«Було доволі багато випадків і на кордоні, і всередині Білоурсі, коли з нашими громадянами вступали в контакт, їх опитували чи затримували, як і громадян інших країн ЄС. Під час перебування там ситуація може стати вкрай неприємною для наших громадян», – сказала дипломатка естонського МЗС Ангела Саар-Рааман.

Вона також зазначила, що в разі виникнення проблем у Білорусі етсонцям може бути складно отримати допомогу свого консула. Саар-Рааман вказала на те, що з 20 травня 2024 року в естонській дипломатичній місії в Білорусі немає дипломата, як і білоруського дипломата в Естонії:

«У нас також немає в Білорусі консула. При поїздці до Білорусі варто враховувати, що надання консульської допомоги може зайняти набагато більше часу, ніж зазвичай, чи взагалі бути неможливим».

Попри це, зазначає мовник, білети на автобуси з Таллінна до Мінська все ще можна придбати, також триває видача гуманітарних віз.

Міністерство закордонних справ Польщі 26 вересня закликало польських громадян, які залишаються в Білорусі, негайно залишити її територію, використовуючи доступні комерційні й приватні засоби. Цьому передувало перекриття польсько-білоруського кордону, яке тривало з 12 по 25 вересня.



