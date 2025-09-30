Доступність посилання

ERR: Естонія застерігає своїх громадян від поїздок до Білорусі

Попри це, білети на автобуси з Таллінна до Мінська все ще можна придбати, також триває видача гуманітарних віз
Міністерство закордонних справ Естонії закликає громадян країн утриматися від поїздок до Білорусі, передає суспільний мовник ERR 29 вересня.

Заява пов’язана з випадками затримань і опитувань естонських громадян у Білорусі, а також складнощів із отриманням консульської допомоги.

«Було доволі багато випадків і на кордоні, і всередині Білоурсі, коли з нашими громадянами вступали в контакт, їх опитували чи затримували, як і громадян інших країн ЄС. Під час перебування там ситуація може стати вкрай неприємною для наших громадян», – сказала дипломатка естонського МЗС Ангела Саар-Рааман.

Вона також зазначила, що в разі виникнення проблем у Білорусі етсонцям може бути складно отримати допомогу свого консула. Саар-Рааман вказала на те, що з 20 травня 2024 року в естонській дипломатичній місії в Білорусі немає дипломата, як і білоруського дипломата в Естонії:

«У нас також немає в Білорусі консула. При поїздці до Білорусі варто враховувати, що надання консульської допомоги може зайняти набагато більше часу, ніж зазвичай, чи взагалі бути неможливим».

Попри це, зазначає мовник, білети на автобуси з Таллінна до Мінська все ще можна придбати, також триває видача гуманітарних віз.

Міністерство закордонних справ Польщі 26 вересня закликало польських громадян, які залишаються в Білорусі, негайно залишити її територію, використовуючи доступні комерційні й приватні засоби. Цьому передувало перекриття польсько-білоруського кордону, яке тривало з 12 по 25 вересня.


