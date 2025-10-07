У Білорусі почалися чотириденні навчання з мобілізаційної готовності

Міністерство оборони Білорусі 7 жовтня розпочало щорічні навчання з мобілізаційної готовності, які триватимуть до 10 жовтня, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Маневрами керуватимуть очільники облвиконкомів.

«Метою навчань є покращення координації дій працівників місцевих органів влади та організацій під час формування територіальних військ та підрозділів народного ополчення», – заявили в міністерстві.

У всіх районах пройдуть теоретичні та практичні заходи. Відомства приділять увагу навчанню посадових осіб виконкомів, військових комісаріатів, організацій, а також військовозобов’язаних із питань формування територіальних військ.

У вересні в Росії та Білорусі пройшли військові навчання «Захід-2025». За даними Міноборони Білорусі, У 15 вересня на російсько-білоруських навчаннях були присутні представники 23 країн, зокрема трьох країн НАТО: США, Туреччини й Угорщини.



