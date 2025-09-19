Білорусь висилає чеського дипломата після повідомлень про розкриття її шпигунської мережі в Європі

Чеський дипломат оголошений персоною нон ґрата і протягом 72 годин має залишити Білорусь, заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Руслан Воронков, передає білоруське державне агентство новин БелТА.

За його словами, це зробили у відповідь на вислання з Чехії «під абсолютно надуманим і безпідставним приводом» білоруського дипломата в ранзі радника. Воронков також сказав, що білоруська сторона «вважає дипломатичний інцидент вичерпаним».

Крім того, Воронков повідомив, що в п’ятницю в МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича, з яким відбулася «ґрунтовна розмова на тему поточного стану білорусько-польських відносин».

Чеські служби безпеки 8 вересня оголосили про викриття мережі білоруських спецслужб, що діють у Європі, й оголошення персоною нон ґрата білоруського дипломата, який працює на спецслужби. Тоді ж стало відомо про затримання в Румунії колишнього заступника голови Служби інформації та безпеки (SIS) Молдови, 47-річного Олександра Балана. Його звинувачують у шпигунстві на користь Білорусі та державній зраді шляхом передачі інформації, що становить державну таємницю.

А в Польщі заявили, що заарештували білоруського агента і вишлють дипломата, який «підтримував агресивні дії білоруської держави проти Польщі».

Польща повністю закрила кордон із Білоруссю на тлі російсько-білоруських військових навчань «Захід-2025». Після закінчення навчань 16 вересня кордон залишився закритим.