Литва знизила рівень охорони Тихановської

Уряд Литви знизив рівень фізичної охорони білоруської опозиційної лідерки Світлани Тихановської, яка живе в цій країні. Про це повідомив Литовському радіо і телебаченню (LRT) міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

За його словами, це рішення почало виконуватися 1 жовтня, а перехідний період, як очікується, завершиться до листопада.

Будріс прямо не сказав про причини цього рішення, однак зазначив, що питання про те, який рівень захисту застосовувати і які заходи вживати, вирішується, виходячи з оцінки загроз.

«Ґрунтуючись на рішеннях, оцінці ситуації щодо безпеки й аналізі ризиків, Служба охорони керівництва ухвалила рішення знизити рівень захисту. Про це рішення було поінформовано і Світлану Тихановську, і її офіс, я сам також з нею про це говорив», – додав міністр.

За даними LRT, не йдеться про повну відмову Литви від охорони Тихановської, проте ця охорона передається від Служби охорони керівництва в Бюро кримінальної поліції, яка забезпечує захист не як державному діячеві, а як особі, якій об’єктивно може загрожувати певна небезпека.

В офісі Світлани Тихановської повідомили, що готують коментар, пише Білоруська служба Радіо Свобода.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська проживає у Вільнюсі з серпня 2020 року, після президентських виборів у Білорусі, які більшість західних країн вважають сфальсифікованими.

Тоді литовський уряд надав представництву білоруської демократії офіційний статус, а Тихановській надали постійний фізичний захист як у Литві, так і за кордоном. Їй надали статус офіційного гостя категорії C. Цей статус зазвичай надається послам іноземних держав, головам місій міжнародних організацій, акредитованих у Литві, членам урядів іноземних держав і Європейської комісії, а також іншим особам аналогічного рівня. Проте вона не має дипломатичного статусу і, відповідно, імунітету, пояснює LRT. За даними джерел, забезпечення безпеки Тихановської і пов’язані з нею витрати обходяться Литві приблизно 1 мільйон євро на рік.

У цю суму входять цілодобова фізична охорона у Литві й за кордоном, витрати на утримання автомобілів супроводу, утримання резиденції, а також використання VIP-терміналів в аеропортах.

Нещодавно в результаті посередництва США з колонії в Білорусі звільнили чоловіка Тихановської Сергія і ще кілька десятків політв’язнів. Адміністрація США, як випливає з її заяв і дій, офіційно визнає Олександра Лукашенка президентом країни. Політика Литви щодо Мінська не змінювалася.