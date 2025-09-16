Українська розвідка повідомляє про «тиск» Лукашенка на банки Білорусі в пошуках фінансування

Голова білоруського режиму Олександр Лукашенко «посилив тиск» на банківський сектор Білорусі, заявляє Служба зовнішньої розвідки України 16 вересня.

«На тлі серйозних проблем в економіці влада шукає джерела ресурсів, і банки стали однією з ключових мішеней», – повідомили у відомстві.

За його даними, першою вимогою Лукашенка до банків є кредитувати державні пріоритети. СЗР посилається на його заяву, за якою банки нібито недостатньо фінансують економіку:

«Падіння частки банківських кредитів в інвестиціях з 27 % у 2014 році до 12 % у 2024-му трактують як серйозний прорахунок. Відтепер фінустанови мають не лише видавати позики, а й фактично наставляти бізнес, як скорочувати витрати. У хід ідуть і старі рецепти – зокрема створення фінансово-промислових груп, де банки й підприємства штучно об’єднують заради інвестицій».

Також, додає розвідка, білоруська влада вимагає від банків пришвидшити збільшити частку безготівкових розрахунків. Це трактують як намір встановити повний контроль за грошовими потоками. Мінськ також ймовірно готовий освоювати «сірі фінансові зони, включно з криптовалютами, щоб обходити західні санкції та проводити розрахунки за експорт поза контролем міжнародних банків».

Крім того, Лукашенко вимагає терміново переламати тенденцію до зростання інфляції, покладаючись на адміністративні методи. Банки отримують вказівку стримувати ціни, підміняючи ринкові механізми ручним регулюванням, зазначає СЗР.

Ще однією ініціативою є стимулювання попиту на білоруські товари через розширення споживчого кредитування. Нацбанк Білорусі ставить завдання щонайменше вдвічі збільшити частку кредитів на продукцію місцевих виробників до кінця п’ятирічки. Втім, зазначає розвідка, така модель «лише консервує неефективність: підприємства отримують гарантований збут замість мотивації підвищувати якість».





«Окремо Лукашенко розкритикував банки за використання прибутку «не за призначенням» і підкреслив, що зароблені гроші мають повертатися в економіку. Фактично влада ще раз дала зрозуміти: ресурси банків вважаються державними. У підсумку фінансовим установам відводиться роль «гаманця» режиму – від кредитування пріоритетних секторів до боротьби з інфляцією та обходу санкцій», – додає відомство.

Олександр Лукашенко 8 вересня заявив про необхідність шукати нові ринки збуту для білоруської продукції, яка втрачає російський ринок.

Багато країн Заходу запровадили кілька пакетів санкцій проти режиму Лукашенка у відповідь на придушення інакомислення в країні, відтоді, як спірні президентські вибори у серпні 2020 року викликали масові протести через перемогу авторитарного правителя і десятки тисяч білорусів були заарештовані за висловлення незгоди з режимом. Санкції були розширені після підтримки Мінськом російської повномасштабної війни проти України 2022 року.







