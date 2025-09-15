У МЗС відреагували на зустріч Лукашенка з Сальдо

Міністерство закордонних справ України зустріч Олександра Лукашенка з призначеним Росією губернатор захопленої частини Херсонщини Володимиром Сальдо назвали черговим виявом «грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу».



У МЗС зазначають, що ганебним є не лише факт зустрічі, але й висловлювання Лукашенка про окуповану частину Херсонщини як «буцімто «новий регіон» Росії, готовність сприяти зміцненню окупаційного режиму та розвивати торгівлю з окупантами».

Українські дипломати нагадали, що відповідно до норм міжнародного права будь-які оборудки з окупаційними режимами є нікчемними та матимуть виключно негативні наслідки для Білорусі як держави.

«Україна залишає за собою право адекватного реагування з метою посилення санкційних режимів і поглиблення міжнародної ізоляції білоруського режиму за протиправні дії», – додають у МЗС.

15 вересня Олександр Лукашенко прийняв у Мінську представника російської окупаційної адміністрації тимчасово окупованих Росією територій Херсонської області України Володимира Сальдо.

Олександр Лукашенко висловив готовність співпрацювати з «новим регіоном» Росії – Херсонською областю – у сфері сільського господарства та сільськогосподарської техніки. Державне інформаційне агентство БелТА повідомило, що Лукашенко запросив Сальдо ознайомитися з білоруськими підприємствами, які можуть допомогти розвитку регіону.

З лютого 2022 року російські війська захопили частину Херсонщини.

Кремль призначив Сальдо керувати захопленою частиною Херсонської області.

Сальдо оголосив про так званий референдум щодо входження Херсонщини до складу РФ 20 вересня 2022 року. У липні 2025 року український суд засудив його до 15 років позбавлення волі за організацію і проведення так званого референдуму на захопленій армією РФ Херсонщині.



