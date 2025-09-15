Міноборони Білорусі: військовий аташе США прибув на полігон, де проходять навчання «Захід-2025»

Американські військові прибули на полігон у Білорусі, де проходять спільні військові російсько-білоруські навчання, повідомило білоруське Міністерство оборони.

Як зазначається в офіційній заяві, американського війського аташе і його колегу зустрів міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, який наказав своїм підлеглим виділити їм «найкращі місця» і показати «все, що їх зацікавить».

«Хто б міг подумати, як розпочнеться ранок чергового дня навчань «Захід-2025», – йдеться у заяві.

У Міноборони Білорусі заявили, що 15 вересня на російсько-білоруських навчаннях присутні представники 23 країн, зокрема трьох країн НАТО: крім США, також Туреччини й Угорщини.

Міністерство опублікувало відео, на якому видно, як два американські офіцери у формі дякують Хреніну за запрошення і потискають йому руку.

Американська сторона це повідомлення поки не коментувала.

Навчання «Захід-2025» розпочалися 12 вересня і триватимуть до 16 вересня. Вони проводяться одночасно в різних місцях Росії й Білорусі.

Присутність американських офіцерів – це чергова ознака потепління відносин між Вашингтоном і Білоруссю, близьким союзником Росії. Влада Білорусі дозволила Росії використовувати свою територію для відправки десятків тисяч військових для вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Президент США Дональд Трамп, який намагається домогтися припинення війни РФ в Україні, налагоджує тісніші зв’язки з білоруським авторитарним лідером Лукашенком, який регулярно проводить переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Після зустрічі з Олександром Лукашенком у Мінську 11 вересня заступник спецпосланця США Джон Коул оголосив, що Сполучені Штати скасовують санкції проти білоруського державного авіаперевізника «Белавіа». Лукашенко на зустрічі з Коулом заявив про можливість звільнення ув’язнених. Пізніше стало відомо, що понад пів сотні колишніх ув’язнених у Білорусі вдень 11 вересня перетнули білорусько-литовський кордон, серед них – журналісти й політичні опоненти Лукашенка.