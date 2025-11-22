Україна підтвердила повернення з Білорусі 31 українця

Україна офіційно підтвердила, що повернула з Білорусі 31 українця

Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, в Україну повертаються жінки та чоловіки, які були затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув’язнення – від 2 до 11 років.

Вік наймолодшої звільненої сьогодні українки – 18 років, найстаршому – 58 років. Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію.

У штабі подякували США та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ.

Раніше сьогодні у Білорусі заявили про помилування 31 громадянина України. За словами речниці Олександра Лукашенка, помилування стало результатом домовленостей, досягнутих між Мінськом та Вашингтоном.

Олександр Лукашенко підтримав повномасштабне російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року і дозволив використовувати територію, військову інфраструктуру і повітряний простір Білорусі для вторгнення російської армії й обстрілів українських міст, жертвами чого стали десятки тисяч мирних українців.