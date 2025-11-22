У Білорусі заявили про помилування 31 громадянина України

У Білорусі помилували 31 громадянина України, їх передача українській стороні відбувається саме зараз. Про це повідомила прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмант.



За її словами, помилування стало розвитком домовленостей, досягнутих між Мінськом та Вашингтоном.



«У розвиток домовленостей, досягнутих між президентом США Дональдом Трампом та президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком за проханням української сторони з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту в сусідній державі, керуючись принципами гуманізму та як жест доброї волі, президент помилував 31 громадянина України, які скоїли кримінальні злочини. Буквально зараз, у ці самі хвилини, їх передають українській стороні», – сказала вона.

Українська сторона наразі цю інформацію не коментувала.

Це відбувається на тлі оприлюднення проєкту тексту мирного плану США, який, серед іншого, передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена

Адміністрація Трампа тисне на владу України, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити мирний план до 27 листопада.

Олександр Лукашенко підтримав повномасштабне російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року і дозволив використовувати територію, військову інфраструктуру і повітряний простір Білорусі для вторгнення російської армії й обстрілів українських міст, жертвами чого стали десятки тисяч мирних українців.



