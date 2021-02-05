У Празі демонстранти вимагали звільнення Олексія Навального

У Празі на демонстрації на захист Олексія Навального її учасники звернулись з вимогою до влади Росії негайно звільнити опозиційного лідера і припинити політичні репресії.

«Покарання у вигляді 2 років і 8 місяців позбавлення волі є драконівським, тому що мова про покарання, яке буде продовжене доки буде при владі Путін», – заявив організатор акції Антон Литвин.

Як повідомляють чеські ЗМІ, учасники демонстрації підписали петицію, в якій закликали переоцінити європейські відносини з Росією, відкласти переговори про співпрацю до часу, поки в Росії не випустять на волю всіх політичних в’язнів, пройдуть вільні вибори й Україні будуть повернені анексовані території.

Петицію передадуть представникам Європейського союзу.

Серед учасників демонстрації переважали молоді люди, вони вигукували гасла «Свободу Навальному» російською мовою, тримали в руках транспоранти, прапори включно з історичним білоруським знаменом.

У Росії відбулися дві акції протесту на підтримку Олексія Навального – 23 і 31 січня. Стихійні мітинги пройшли і 2 лютого.

У цей день Симоновський суд Москви ухвалив рішення відправити Навального в колонію, замінивши йому умовний термін ув’язнення на реальний. Минулої неділі на протестних заходах по всій країні затримали рекордну кількість людей – близько п’яти тисяч.